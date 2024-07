6 Luglio 2024_ La conferenza del 15° anniversario della Accounting Development Foundation si è tenuta il 29 giugno 2024 al Hong Kong Convention and Exhibition Centre, con 434 partecipanti. L'evento, intitolato 'Navigating Tomorrow: Strategic Pathways for Hong Kong's Future Evolution', ha visto la partecipazione di esperti di vari settori per discutere le opportunità di sviluppo dell'intelligenza artificiale (AI) a Hong Kong. Il Segretario Finanziario del Governo della HKSAR, Paul Chan Mo-po, ha sottolineato l'importanza dell'AI e il ruolo del governo nel creare condizioni favorevoli per le sue applicazioni. Chan ha evidenziato quattro vantaggi unici di Hong Kong per lo sviluppo dell'AI, tra cui forti capacità di ricerca e un flusso sicuro di dati dalla Cina continentale. Lo riporta la pagina online laotiantimes.com. La conferenza ha anche discusso l'importanza di aumentare la cooperazione con la Cina continentale e altri mercati emergenti per promuovere l'innovazione e la tecnologia.