Laos: Conferenza sulla costruzione di un'economia indipendente

13 Luglio 2024_ Il Ministero dell'Informazione, Cultura e Turismo del Laos ha organizzato una conferenza per discutere le risoluzioni dell'ottava riunione del Comitato Centrale dell'XI Congresso del Partito. L'incontro, presieduto da Suansavanh Viyaketh, ha evidenziato l'importanza di implementare piani economici e sociali per il 2024, con particolare attenzione alla creazione di un'economia indipendente. Sono stati discussi anche i piani di bilancio e monetari per i primi sei mesi dell'anno e le strategie per la seconda metà del 2024. La conferenza ha sottolineato la necessità di affrontare le sfide economiche e finanziarie del paese, nonché i problemi legati alla droga. Lo riporta vientianetimeslao.la. L'evento ha visto la partecipazione di alti funzionari del governo e del partito, tra cui Vansi Khammeua, che ha ribadito l'importanza di una gestione economica autonoma e sostenibile.