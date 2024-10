Laos: Conferenza sull'educazione e i diritti delle giovani donne

23 Ottobre 2024_ Il Ministero della Salute del Laos, in collaborazione con l'UNFPA, ha organizzato la nona conferenza di ricerca dedicata all'educazione e ai diritti delle giovani donne, incentrata sull'uguaglianza di genere e i diritti sessuali e riproduttivi. L'evento si è svolto il 23 ottobre 2024 presso l'hotel Double Tree by Hilton e ha coinvolto esperti e professionisti del settore. La conferenza mira a promuovere la consapevolezza e le competenze tra le giovani donne, affinché possano prendere decisioni informate riguardo alla loro vita e salute. Come riportato da laoedaily.com.la, l'incontro si inserisce in un progetto avviato nel 2016, con l'obiettivo di migliorare le capacità delle giovani donne nel prendere decisioni autonome. La conferenza si protrarrà fino al 25 ottobre, affrontando temi cruciali per il futuro delle giovani generazioni in Laos.