Laos: Conferenza sull'uso dell'intelligenza artificiale nei media locali

02 Agosto 2024_ La Società dei Giornalisti del Laos ha organizzato una conferenza a Vientiane, focalizzata sull'uso dell'intelligenza artificiale (AI) e le sfide dei media online per la comunità laotiana. L'evento ha visto la partecipazione di esperti del settore, tra cui rappresentanti di ambasciate e organizzazioni internazionali, con l'obiettivo di migliorare le competenze dei giornalisti locali nell'era digitale. Durante la conferenza, sono stati discussi temi come la verifica delle informazioni e l'importanza di un'informazione accurata e tempestiva. La conferenza è stata sostenuta dall'Ambasciata d'Australia in Laos e dall'Unione Europea, evidenziando l'impegno per il rafforzamento della libertà di stampa nel Paese. La Società dei Giornalisti del Laos è un'organizzazione che promuove la formazione e la protezione dei diritti dei giornalisti nel Paese.