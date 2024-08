Laos: Conferenza sull'uso dell'intelligenza artificiale nei media per il pubblico laotiano

04 Agosto 2024_ Il 2 agosto 2024, si è tenuta una conferenza a Vientiane, Laos, per discutere l'uso dell'intelligenza artificiale (AI) e delle tecnologie nei media, con l'obiettivo di migliorare la comunicazione per il pubblico laotiano. L'evento, presieduto da Savan Khon Rasamountri, presidente dell'Associazione dei Giornalisti Laotiani, ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti dei vari settori dei media. La conferenza ha messo in evidenza l'importanza di formare i professionisti dei media sull'uso delle nuove tecnologie per affrontare le sfide attuali, come la diffusione di notizie false e la necessità di contenuti di qualità. La fonte di provenienza è vientianetimeslao.la. L'incontro ha anche celebrato il 74° anniversario della fondazione dell'Associazione dei Giornalisti Laotiani, sottolineando l'impegno per un'informazione responsabile e di qualità nel paese.