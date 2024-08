Laos: Conferenza tra Vietnam e Laos per promuovere l'uso delle valute locali nel commercio bilaterale

26 Agosto 2024_ La Banca di Stato del Vietnam e la Banca del Laos hanno organizzato una conferenza per condividere esperienze sull'uso delle valute nazionali nel commercio e negli investimenti bilaterali. L'incontro mira a prevenire rischi esterni e a rafforzare la cooperazione economica tra i due Paesi, con il Vietnam che è il terzo partner commerciale del Laos. Durante la conferenza, è stato presentato un progetto di pagamento al dettaglio transfrontaliero che utilizza codici QR, previsto per il lancio della prima fase a settembre. La gestione del sistema di pagamento comune sarà affidata alla Vietnam National Payment Corporation e alla Lao National Payment Network Co. Ltd., coinvolgendo nove banche vietnamite e tredici laotiane. La notizia è riportata da kpl.gov.la. Questa iniziativa si inserisce nel contesto più ampio della regione ASEAN, dove i Paesi stanno adottando le proprie valute per mitigare i rischi economici e politici.