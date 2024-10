Laos: Congresso del Partito si svolge a Champasak con focus su sviluppo e governance

03 Ottobre 2024_ Il XII Congresso del Partito del Laos si tiene il 3 e 4 ottobre 2024 nella provincia di Champasak, con la partecipazione di rappresentanti da diverse province. L'evento, presieduto da Sihavong Thongsavanh, mira a discutere e approvare un rapporto di lavoro che include dieci punti chiave per il futuro sviluppo del paese. Durante il congresso, i membri del partito si concentreranno su questioni di governance e sull'importanza di un approccio collettivo per affrontare le sfide attuali. La notizia è stata riportata da laophattananews.com. Questo congresso rappresenta un'importante occasione per il Partito per rivedere le strategie e le politiche necessarie per il progresso socio-economico del Laos.