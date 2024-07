Laos: Crescita economica del 4.52% nel primo semestre 2024

25 Luglio 2024_ Nel primo semestre del 2024, la provincia di Khammouane ha registrato una crescita economica del 4.52%, con un prodotto interno lordo (PIL) di 13,258 miliardi di kip. I dati mostrano un aumento significativo rispetto all'anno precedente, con un reddito medio pro capite di 1,374 dollari. La provincia ha anche visto un incremento degli investimenti pubblici, con 250 progetti in corso, per un valore totale di 159 miliardi di kip. La notizia è riportata da laophattananews.com. La provincia di Khammouane è nota per le sue risorse naturali e il potenziale turistico, contribuendo in modo significativo all'economia del Laos.