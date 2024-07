Laos: Donazione di 2,2 miliardi di kip per il Summit ASEAN 2024

9 Luglio 2024_ La società Thabok Thanaleng Sole Co., Ltd. ha donato oltre 2,2 miliardi di kip (circa 100.000 dollari) alla Camera di Commercio e...

9 Luglio 2024_ La società Thabok Thanaleng Sole Co., Ltd. ha donato oltre 2,2 miliardi di kip (circa 100.000 dollari) alla Camera di Commercio e Industria Nazionale del Laos (LNCCI). La donazione è destinata a supportare l'organizzazione del Summit ASEAN Business and Investment 2024, che si terrà a Vientiane dall'8 all'11 ottobre 2024. La cerimonia di firma dell'accordo di donazione si è svolta ieri a Vientiane, alla presenza di Oudeth Souvannavong, presidente della LNCCI, e Chanthone Sitthixay, presidente del consiglio di amministrazione di Thabok Thanaleng Sole Co., Ltd. Lo riporta il sito vientianetimeslao.la. L'evento mira a promuovere il commercio e gli investimenti nella regione ASEAN, rafforzando la cooperazione economica tra i Paesi membri.