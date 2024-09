Laos: Donazione di 6,8 miliardi di kip per le vittime delle inondazioni

11 Settembre 2024_ La società Dokngiewkham ha donato 6,8 miliardi di kip al governo del Laos per sostenere le vittime delle recenti inondazioni. La...

11 Settembre 2024_ La società Dokngiewkham ha donato 6,8 miliardi di kip al governo del Laos per sostenere le vittime delle recenti inondazioni. La cerimonia di consegna si è svolta presso l'ufficio del Primo Ministro, alla presenza di funzionari governativi e rappresentanti dell'azienda. Questa iniziativa mira a fornire assistenza alle persone colpite dalle inondazioni, in particolare nelle province settentrionali del paese. La donazione è stata accolta con gratitudine dalle autorità, sottolineando l'importanza della solidarietà in tempi di crisi. La notizia è stata riportata da vientianetimeslao.la. Il governo del Laos sta attualmente affrontando le conseguenze delle inondazioni, che hanno causato danni significativi alle comunità locali e alle infrastrutture.