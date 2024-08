Laos: Donne laotiane si preparano per il 3° Summit delle Donne Leader dell'ASEAN

21 Agosto 2024_ Le donne laotiane e membri dell'ASEAN si sono riunite a Vientiane per un incontro preparatorio in vista del 3° Summit delle Donne...

21 Agosto 2024_ Le donne laotiane e membri dell'ASEAN si sono riunite a Vientiane per un incontro preparatorio in vista del 3° Summit delle Donne Leader dell'ASEAN, che si terrà il 23 agosto. Il tema del summit è "Rafforzare l'economia della cura e la resilienza verso la comunità ASEAN Piaya-2025". Durante l'incontro, la Vicepresidente dell'Unione delle Donne Laotiane, Mrs Thamma Phetvixay, ha sottolineato l'importanza di discutere le questioni legate all'economia della cura e condividere buone pratiche. Il summit mira a evidenziare il ruolo cruciale delle donne leader nella ripresa post-pandemia di Covid-19. La notizia è riportata da vientianetimes.org.la. Questo evento rappresenta un'opportunità significativa per affrontare le sfide e le opportunità che le donne e le ragazze affrontano nel contesto dell'economia della cura, sia retribuita che non.