Laos: Estensione delle esenzioni e proroghe dei visti per il 2024

5 Luglio 2024_ Il Ministero della Pubblica Sicurezza del Laos ha annunciato l'estensione delle esenzioni e delle proroghe dei visti per i turisti di diversi paesi fino al 31 dicembre 2024. I turisti cinesi che viaggiano in gruppo tramite agenzie turistiche registrate in Laos potranno beneficiare di un'esenzione dal visto per un soggiorno di 15 giorni. Inoltre, i turisti provenienti da otto paesi europei, tra cui Danimarca, Norvegia e Spagna, avranno un'esenzione dal visto per 15 giorni senza necessità di utilizzare agenzie turistiche. La notizia è stata riportata dal sito vientianetimeslao.la. Questa iniziativa fa parte degli sforzi per promuovere il turismo in Laos nel 2024, con l'obiettivo di attrarre più visitatori internazionali.