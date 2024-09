Laos: Firmato accordo per la creazione di un centro di tecnologia avanzata

13 Settembre 2024_ Il 12 settembre 2024, a Vientiane, è stato firmato un accordo per la creazione di un centro di tecnologia avanzata in Laos, frutto...

13 Settembre 2024_ Il 12 settembre 2024, a Vientiane, è stato firmato un accordo per la creazione di un centro di tecnologia avanzata in Laos, frutto della collaborazione tra il Ministero della Tecnologia e della Comunicazione del Laos e aziende cinesi. L'iniziativa prevede l'uso di tecnologie avanzate per la ricerca e lo sviluppo in vari settori, tra cui l'agricoltura e la gestione ambientale. Il progetto, del valore di 20 milioni di yuan, sarà realizzato in quattro fasi e mira a formare esperti locali nel campo della tecnologia. La notizia è stata riportata da laoedaily.com.la. Questo centro rappresenta un passo significativo per il Laos nel rafforzare le proprie capacità tecnologiche e promuovere lo sviluppo sostenibile nel paese.