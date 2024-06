Laos: Firmato accordo per migliorare il sistema di allerta precoce contro i disastri naturali

26 Giugno 2024_ Il 19 giugno 2024, presso l'Organizzazione Meteorologica della Corea del Sud a Seul, è stato firmato un accordo per migliorare il sistema di allerta precoce contro i disastri naturali in Laos. L'accordo è stato siglato da Dr. Hee-Dong YOO, capo dell'Organizzazione Meteorologica della Corea del Sud, e da Anongsone Phommachanh, capo dell'Ufficio del Ministero delle Risorse Naturali e dell'Ambiente del Laos. La collaborazione mira a rafforzare la capacità del Laos di affrontare calamità come siccità, inondazioni, frane e tifoni, che hanno avuto gravi impatti sulla vita, le proprietà e l'economia del paese. Il progetto, finanziato dal governo sudcoreano con un budget di 4 milioni di dollari, durerà quattro anni, dal 2024 al 2027. Lo riporta laoedaily.com.la. L'iniziativa prevede anche il miglioramento delle infrastrutture meteorologiche e idrologiche e la formazione del personale tecnico laotiano.