Laos: Firmato accordo per promuovere investimenti agricoli e forestali

22 Luglio 2024_ Il 19 luglio, presso l'hotel Landmark di Vientiane, è stato firmato un Memorandum of Understanding (MOU) per promuovere investimenti nello sviluppo agricolo e forestale tra il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e la società Asia Tobacco Industry Group Co., Ltd. L'accordo mira a sviluppare progetti agricoli integrati, tra cui la coltivazione di tabacco, banane, canna da zucchero e piante medicinali, nonché la produzione di biocarburanti e alimenti per animali. La firma è avvenuta alla presenza di Bounthong Souvannavong, capo del Dipartimento di Pianificazione e Cooperazione, e Yang Bo, presidente della società Asia Tobacco. La cerimonia ha visto la partecipazione di alti funzionari del ministero e rappresentanti di varie istituzioni. Lo riporta pasaxon.org.la. L'iniziativa punta a migliorare la produzione agricola per il mercato interno e l'esportazione, utilizzando tecnologie avanzate.