Laos: Firmato il contratto per la costruzione di una rete elettrica a Luang Prabang

1 Novembre 2024_ È stato firmato un contratto per la costruzione di una rete elettrica a Luang Prabang, in Laos, con una lunghezza di 143,08 chilometri e una tensione di 22 kV. Il progetto, che prevede un investimento totale di 218,7 miliardi di kip, avrà una durata di realizzazione di quattro anni e mira a migliorare l'accesso all'energia nella regione. La cerimonia di firma ha visto la partecipazione di importanti funzionari, tra cui il direttore del dipartimento dell'energia e rappresentanti della società incaricata dei lavori. La notizia è stata riportata da lnr.org.la. Questo progetto è parte di un'iniziativa più ampia del governo laotiano per potenziare le infrastrutture energetiche e sostenere lo sviluppo economico del paese.