Laos: Firmato un Memorandum d'Intesa sulla Green Economy con il Regno Unito

05 Agosto 2024_ Il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri del Laos, Saleumxay Kommasith, ha firmato un Memorandum d'Intesa (MoU) sulla Green Economy con David Lammy, Segretario di Stato per gli Affari Esteri del Regno Unito, durante il Meeting dei Ministri degli Affari Esteri dell'ASEAN. L'accordo, siglato il 26 luglio presso il National Convention Center, mira a promuovere la decarbonizzazione e sostenere attività economiche resilienti al clima. Il MoU sottolinea l'impegno di entrambi i Paesi nell'affrontare il cambiamento climatico, in linea con gli obblighi previsti dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) e dall'Accordo di Parigi. La partnership intende migliorare la presa di decisioni basate sui rischi climatici e rafforzare la resilienza delle comunità, rispecchiando le priorità condivise dei due Paesi. La notizia è riportata da laotiantimes.com. Questo accordo rappresenta un passo significativo nella cooperazione internazionale per affrontare la crisi climatica a livello globale.