Laos: Formazione intensiva per guide turistiche al fine di migliorare il settore turistico

25 Luglio 2024_ Il Ministero dell'Informazione, della Cultura e del Turismo del Laos ha recentemente organizzato un corso di formazione intensivo per migliorare gli standard delle guide turistiche laotiane, in linea con i parametri ASEAN. Il corso, tenutosi a Vientiane dal 6 maggio al 19 luglio, ha visto la partecipazione di 83 aspiranti guide, offrendo sessioni teoriche e pratiche per potenziare le loro competenze. Phouthone Dalalom, direttore della Divisione Formazione in Ospitalità e Turismo della Capitale, ha sottolineato l'importanza di formare guide multilingue per soddisfare le esigenze del settore turistico internazionale. La formazione ha raggiunto finora l'80% degli obiettivi previsti e ha coperto vari argomenti, inclusi la guida ai siti turistici e la risoluzione dei problemi, come riportato da laotiantimes.com. L'iniziativa mira a creare nuove opportunità per chi ha lasciato la professione e a garantire che le guide siano professionali e pronte a servire i turisti in modo efficace.