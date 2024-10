Laos: Forum annuale di venture capital registra un successo senza precedenti

26 Ottobre 2024_ Il Cyberport Venture Capital Forum 2024 si è concluso con oltre 2.600 partecipanti e 150.000 visite online, stabilendo nuovi record. L'evento di due giorni ha riunito esperti di venture capital, investitori e rappresentanti della comunità start-up, facilitando oltre 350 incontri di fundraising. Durante il forum, sono stati trattati temi innovativi legati a Web3.0 e sono state organizzate sessioni di matching tra investitori e start-up. La notizia è stata riportata da laotiantimes.com. Il forum ha rappresentato un'importante opportunità per le start-up di connettersi con investitori e di esplorare nuove strategie in un mercato in evoluzione.