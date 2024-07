Laos: Giornata internazionale contro il traffico di esseri umani, il governo intensifica gli sforzi di prevenzione

30 Luglio 2024_ In occasione della Giornata internazionale contro il traffico di esseri umani, il governo laotiano ha ribadito il suo impegno nella lotta contro questo crimine. Il Vice Primo Ministro e Ministro della Pubblica Sicurezza, Vilay Lakhamfong, ha sottolineato l'importanza di affrontare il traffico di esseri umani, che rappresenta una grave violazione dei diritti umani e ha impatti devastanti sulla vita delle persone coinvolte. Le autorità hanno annunciato misure più severe per combattere il traffico di esseri umani, inclusi programmi di sensibilizzazione e cooperazione con organizzazioni internazionali. La notizia è stata riportata da laophattananews.com. Il Laos, situato nel sud-est asiatico, è un paese che sta affrontando sfide significative legate al traffico di esseri umani, in particolare per quanto riguarda la tratta di donne e bambini.