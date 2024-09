Laos: Il governo affronta le conseguenze del tifone Yagi con misure di emergenza

19 Settembre 2024_ Il governo del Laos sta attuando misure di emergenza per affrontare i danni causati dal tifone Yagi, che ha colpito diversi paesi della regione, inclusi Laos, Vietnam, Thailandia e Myanmar. Il primo ministro ha convocato le autorità locali per coordinare gli sforzi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite, in particolare nelle province settentrionali del paese. Sono state avviate operazioni di preparazione per affrontare eventuali inondazioni e per garantire la sicurezza dei cittadini. Le autorità stanno anche collaborando con organizzazioni nazionali e internazionali per fornire supporto alle aree più vulnerabili. La notizia è riportata da vientianetimeslao.la. Il governo ha invitato la popolazione a seguire le indicazioni delle autorità e a rimanere informata sulla situazione meteorologica.