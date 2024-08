Laos: Il governo di Udomxay affronta le sfide economiche con nuove misure

09 Agosto 2024_ Il Ministro della Pianificazione e Investimenti del Laos, Bouakong Namvong, ha guidato una missione per affrontare le problematiche economiche nella provincia di Udomxay. Durante l'incontro, sono state discusse le misure per migliorare la gestione economica e il monitoraggio delle attività locali, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica. Il governo ha anche presentato un piano per l'implementazione di un comitato speciale che si occuperà di questioni economiche e finanziarie nella regione. La notizia è stata riportata da lnr.org.la. Udomxay è una provincia settentrionale del Laos, nota per le sue risorse naturali e il potenziale di sviluppo economico.