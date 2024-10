Laos: Il governo discute le strategie per il bilancio e la crescita economica nel mese di ottobre 2024

25 Ottobre 2024_ Il governo laotiano ha tenuto una riunione il 23 e 24 ottobre 2024 per discutere i risultati e le strategie economiche in vista del bilancio del 2025. Durante l'incontro, presieduto dal Primo Ministro Sonexay Siphandone, sono stati analizzati i rapporti sulle performance economiche e le proposte per migliorare la situazione finanziaria del paese. I partecipanti hanno incluso membri del governo, funzionari e rappresentanti delle province, con l'obiettivo di raccogliere feedback e suggerimenti per le future politiche economiche. La notizia è stata riportata da lnr.org.la. La riunione si è concentrata su questioni chiave come l'aumento dei salari per i dipendenti pubblici e la gestione delle risorse economiche, in un contesto di sfide economiche globali.