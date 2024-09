21 Settembre 2024_ Il governo del Laos ha tenuto una riunione il 20 settembre 2024 per discutere le strategie economiche e sociali per il 2024 e il 2025. Durante l'incontro, presieduto dal Primo Ministro Sonexay Siphandone, sono stati esaminati temi cruciali come il bilancio, lo sviluppo economico e le politiche per affrontare le difficoltà economiche e sociali. I partecipanti hanno anche discusso la preparazione per la prossima conferenza di alto livello in Cina, evidenziando l'importanza della cooperazione regionale. La notizia è stata riportata da lnr.org.la. Il governo del Laos, noto ufficialmente come Repubblica Democratica Popolare del Laos, è responsabile della pianificazione e dell'attuazione delle politiche nazionali per il benessere della popolazione.