Laos: Il governo lancia aiuti per le vittime delle inondazioni a Vientiane

14 Settembre 2024_ Il 13 settembre 2024, il Vice Primo Ministro Kikeo Khaikhamphithoune ha visitato le aree colpite dalle inondazioni a Vientiane, offrendo supporto e assistenza alle comunità locali. Durante la visita, sono stati distribuiti fondi e attrezzature per aiutare le famiglie colpite, in particolare nei villaggi di Nongda e Daan Kham. Il governo ha stanziato 200 milioni di kip per il fondo di emergenza e ulteriori 100 milioni di kip a sostegno delle vittime. La situazione è critica, con oltre 200 famiglie che hanno subito danni significativi a causa delle inondazioni recenti, come riportato da lnr.org.la. Le autorità locali stanno anche esortando la popolazione a rimanere vigile e a prepararsi per possibili ulteriori eventi meteorologici avversi nei prossimi giorni.