Laos: Il governo lancia il piano di lavoro per il mese di settembre 2024

27 Agosto 2024_ Il governo del Laos ha avviato il suo incontro mensile per discutere il piano di lavoro di settembre 2024, presieduto dal Primo Ministro Sonexay Siphandone. Durante l'incontro, sono stati esaminati vari temi, tra cui l'approvazione di finanziamenti per il settore privato e la pianificazione di progetti infrastrutturali. Inoltre, è stata sottolineata l'importanza di raccogliere feedback dai vari ministeri e province per migliorare l'efficacia delle politiche governative. La notizia è stata riportata da pasaxon.org.la. Questo incontro rappresenta un passo cruciale per garantire che le strategie del governo siano allineate con le esigenze locali e per promuovere uno sviluppo sostenibile nel paese.