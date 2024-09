Laos: Il governo lancia un'iniziativa di aiuto per le vittime delle inondazioni

17 Settembre 2024_ Il Primo Ministro del Laos, Sonexay Siphandone, ha partecipato a una cerimonia per la distribuzione di aiuti alle vittime delle recenti inondazioni nel paese. Durante l'evento, sono stati consegnati fondi e materiali per sostenere le persone colpite, con un valore totale di 24,77 miliardi di kip, provenienti da 24 enti diversi. Le donazioni includono contributi significativi da parte di aziende e istituzioni, come il governo vietnamita e diverse compagnie locali. La notizia è stata riportata da pasaxon.org.la. Questa iniziativa rappresenta un importante passo per il governo laotiano nel supportare le comunità vulnerabili colpite da disastri naturali, evidenziando l'impegno verso la solidarietà e la ripresa economica.