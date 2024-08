Laos: Il governo laotiano ospiterà il 44° e 45° vertice ASEAN a Vientiane

11 Agosto 2024_ Il governo del Laos sarà il paese ospitante per il 44° e 45° vertice dell'ASEAN, che si svolgerà a Vientiane dal 8 all'11 ottobre 2024. Per prepararsi a questo importante evento, il governo laotiano ha organizzato una riunione del comitato di coordinamento nazionale, presieduta dal Primo Ministro Sonexay Siphandone. Durante l'incontro, sono stati discussi vari aspetti logistici e organizzativi, inclusi i preparativi per la sicurezza e l'accoglienza dei delegati. Il vertice riunirà leader e rappresentanti di vari paesi dell'ASEAN e partner esterni, sottolineando l'importanza della cooperazione regionale. La notizia è stata riportata da vientianetimeslao.la. Questo evento rappresenta un'opportunità significativa per il Laos di rafforzare la sua posizione nel contesto regionale e internazionale.