Laos: Il governo promuove l'export di lavoratori laotiani all'estero

12 Agosto 2024_ Il governo laotiano ha organizzato una sessione a Vientiane per diffondere la legislazione riguardante l'esportazione di lavoratori laotiani all'estero, in collaborazione con partner internazionali e aziende. L'evento ha visto la partecipazione di figure chiave, tra cui la signora Vanny Keoxayavong, vice direttrice del Dipartimento del Lavoro e del Benessere Sociale, e rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Dal 2002, anno di attuazione del Decreto sull'invio di lavoratori laotiani all'estero, oltre 400.000 lavoratori sono stati impiegati all'estero, contribuendo significativamente all'economia nazionale attraverso rimesse mensili di circa 52,1 milioni di dollari. La domanda di lavoro all'estero è in aumento, con accordi già stabiliti per inviare lavoratori in Thailandia, Giappone e Corea del Sud, mentre il Ministero del Lavoro ha aggiornato le normative per garantire un quadro legale adeguato. La notizia è riportata da kpl.gov.la. L'iniziativa mira a migliorare le opportunità di lavoro per i laotiani e a rispondere alle crescenti esigenze del mercato del lavoro internazionale.