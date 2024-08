Laos: Il Laos ospita il 18° incontro dei ministri ASEAN sulla lotta contro il crimine transnazionale

28 Agosto 2024_ Il Laos ha aperto oggi il 18° incontro dei ministri ASEAN dedicato alla lotta contro il crimine transnazionale, tenutosi nella capitale Vientiane. L'evento, presieduto dal ministro della Pubblica Sicurezza del Laos, Phonexay Sihavong, ha visto la partecipazione di rappresentanti di vari paesi membri dell'ASEAN e di partner regionali. Durante l'incontro, i partecipanti hanno discusso strategie per migliorare la cooperazione nella lotta contro il crimine transnazionale, evidenziando l'importanza di un approccio unificato. La notizia è stata riportata da lnr.org.la. Questo incontro rappresenta un passo significativo per il Laos, che si sta affermando come un attore chiave nella regione per affrontare le sfide legate alla sicurezza e alla criminalità.