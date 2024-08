Laos: Il Ministero della Difesa riceve veicoli e attrezzature specialistiche dal Vietnam

28 Agosto 2024_ Il Ministero della Difesa del Laos ha ricevuto cinque veicoli e attrezzature specialistiche dal Ministero della Difesa del Vietnam. Questa donazione è stata effettuata in preparazione per ospitare il 44° e 45° incontro dei Ministri della Difesa dell'ASEAN, previsto per il 2024. La cerimonia di consegna si è svolta il 27 agosto 2024 a Vientiane, capitale del Laos, alla presenza di funzionari di alto livello dei due Paesi. L'iniziativa sottolinea la cooperazione tra Laos e Vietnam nel rafforzare la sicurezza regionale. La notizia è stata riportata da vientianetimeslao.la. Il Laos, noto ufficialmente come Repubblica Democratica Popolare Lao, è un Paese dell'Asia sudorientale, confinante con Vietnam, Thailandia, Cambogia, Cina e Myanmar.