Laos: Il paese assume la presidenza dell'ASEAN nel 2024

05 Settembre 2024_ Il Laos è stato designato come presidente dell'ASEAN per il 2024, un ruolo che comporta la responsabilità di guidare il 44° incontro dei leader dell'ASEAN. Il presidente del Laos, Bunlieng Phanthapanya, ha sottolineato l'importanza di questo evento per il paese, evidenziando la necessità di promuovere la cooperazione e la resilienza tra le nazioni asiatiche. Durante la presidenza, il Laos si concentrerà su temi come la connettività e la sostenibilità, cercando di rafforzare i legami tra i membri dell'ASEAN. La notizia è stata riportata da vientianetimeslao.la. Il Laos, noto ufficialmente come Repubblica Democratica Popolare Lao, è un paese senza sbocco sul mare situato nel sud-est asiatico, che mira a sviluppare ulteriormente le sue relazioni regionali attraverso questa presidenza.