Laos: Il Paese diventa membro della Federazione Mondiale della Nutrizione Scolastica

05 Settembre 2024_ Il Laos ha ufficialmente aderito alla Federazione Mondiale della Nutrizione Scolastica, un passo significativo per migliorare la salute e l'istruzione dei bambini nel Paese. La cerimonia di adesione si è svolta il 4 settembre 2024 a Vientiane, alla presenza di funzionari governativi e rappresentanti internazionali. Questa iniziativa mira a garantire che ogni bambino in Laos possa accedere a pasti nutrizionali nelle scuole entro il 2030, contribuendo così al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. La notizia è stata riportata da pasaxon.org.la. Il Laos, con una popolazione di circa 7 milioni di abitanti, affronta sfide significative in termini di sicurezza alimentare e nutrizione infantile, con oltre il 33% dei bambini che soffre di malnutrizione.