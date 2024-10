Laos: Il Presidente Thongloun partecipa al XIX Vertice della Francofonia a Parigi

06 Ottobre 2024_ Il Presidente del Laos, Thongloun Sisoulith, ha guidato una delegazione al XIX Vertice della Francofonia, tenutosi a Parigi il 4 e 5 ottobre 2024. Durante l'incontro, il Presidente ha sottolineato l'importanza della cooperazione internazionale per affrontare le sfide globali, con un focus sulla sostenibilità e l'uso della lingua francese. Il vertice ha riunito leader di vari paesi francofoni per discutere temi cruciali come l'educazione, la cultura e lo sviluppo sostenibile. La notizia è stata riportata da vientianetimeslao.la. Questo evento rappresenta un'opportunità per il Laos di rafforzare le relazioni con altri stati membri dell'Organizzazione Internazionale della Francofonia (OIF), che promuove la lingua francese e la cooperazione culturale tra i paesi francofoni.