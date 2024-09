Laos: Il presidente Thongloun Sisoulith riceve un premio per la leadership ASEAN

16 Settembre 2024_ Il presidente del Laos, Thongloun Sisoulith, è stato accolto con onore durante la visita del presidente dell'ASEAN, Tan Sri Muhyiddin Yassin, in occasione della conferenza ASEAN 2024 a Vientiane. Durante l'evento, l'ASEAN ha conferito a Sisoulith il premio "Leader ASEAN Eccellente" per il suo contributo allo sviluppo della nazione e alla cooperazione regionale. Questo riconoscimento sottolinea l'importanza del Laos nel contesto dell'ASEAN e il suo impegno per la crescita economica e la stabilità nella regione. La notizia è stata riportata da laoedaily.com.la. L'ASEAN, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, è un'organizzazione regionale che promuove la cooperazione economica, politica e culturale tra i suoi dieci Stati membri.