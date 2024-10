14 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro canadese Justin Trudeau ha visitato il quartier generale del Comitato per la gestione delle risorse idriche del Laos a Vientiane, sottolineando l'importanza della cooperazione tra i due Paesi. Durante la visita, Trudeau ha partecipato a un incontro dedicato alla gestione sostenibile delle risorse idriche, evidenziando il ruolo cruciale dell'acqua per lo sviluppo economico e sociale. Il Primo Ministro ha anche discusso delle sfide comuni legate alla gestione delle risorse idriche nella regione del Mekong, coinvolgendo i rappresentanti di vari Paesi. La visita di Trudeau è stata accolta con favore, poiché il Canada è un partner chiave nello sviluppo sostenibile del Laos, come riportato da laophattananews.com. Il Comitato per la gestione delle risorse idriche del Laos, istituito nel 1995, si occupa di promuovere la cooperazione tra i Paesi della regione per una gestione integrata delle risorse idriche.