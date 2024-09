Laos: Il Primo Ministro invita a sostenere i vertici ASEAN del 2024

06 Settembre 2024_ Il Primo Ministro del Laos, Sonexay Siphandone, ha esortato i cittadini a supportare attivamente il paese in qualità di ospite dei 44° e 45° vertici ASEAN nel 2024. In un discorso pubblico, ha invitato tutti i gruppi etnici a contribuire al successo di questo importante evento, sottolineando che il 2024 rappresenta un anno cruciale per il Laos, con il Visit Laos Year e la presidenza ASEAN. Siphandone ha evidenziato il ruolo attivo del Laos in ASEAN dal 1997 e l'importanza della presidenza per elevare la posizione del paese a livello regionale e internazionale. La notizia è riportata da kpl.gov.la. Il tema della presidenza, "ASEAN: Enhancing Connectivity and Resilience", riflette l'obiettivo strategico del Laos di diventare un hub di connettività regionale.