Laos: Il Primo Ministro partecipa a importanti summit regionali in Cina

05 Novembre 2024_ Il Primo Ministro del Laos, Sonexay Siphandone, parteciperà a due importanti summit regionali in Cina, il 6 e 7 novembre 2024. Gli eventi includono l'ottavo incontro del Mekong-GMS e l'undicesimo summit CLMV, che riunisce Laos, Cambogia, Myanmar e Vietnam. Questi incontri mirano a rafforzare la cooperazione economica e a definire strategie per lo sviluppo sostenibile nella regione. La notizia è riportata da vientianetimeslao.la. Durante la sua visita, il Primo Ministro Siphandone avrà anche l'opportunità di incontrare rappresentanti di aziende cinesi per discutere di investimenti e opportunità di collaborazione.