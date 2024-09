Laos: Il Primo Ministro sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale per affrontare le sfide globali

29 Settembre 2024_ Il Primo Ministro del Laos, Sonexay Siphandone, ha partecipato a una conferenza internazionale a New York, evidenziando le sfide globali attuali come il cambiamento climatico e le crisi economiche. Durante il suo intervento, ha sottolineato la necessità di una cooperazione rafforzata tra le nazioni per affrontare le problematiche comuni e promuovere uno sviluppo sostenibile. Siphandone ha anche menzionato il ruolo del Laos come presidente dell'ASEAN nel 2024, evidenziando l'impegno del Paese per una maggiore integrazione regionale. La notizia è stata riportata da laophattananews.com. Il Laos, noto ufficialmente come Repubblica Democratica Popolare del Laos, è un Paese dell'Asia sudorientale, caratterizzato da una ricca cultura e da una crescente economia.