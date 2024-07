Laos: Il Primo Ministro visita progetti di sviluppo a Vientiane

19 Luglio 2024_ Il Primo Ministro del Laos, Sonexay Siphandone, ha visitato vari progetti di sviluppo infrastrutturale a Vientiane, la capitale del paese. Accompagnato dal governatore di Vientiane, Atsaphangthong Siphandone, il Primo Ministro ha ispezionato progetti come la costruzione di un impianto di trattamento delle acque reflue e la protezione delle rive del Mekong. Durante la visita, ha ricevuto aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori e ha sottolineato l'importanza di minimizzare l'impatto ambientale e sociale. La visita ha incluso anche discussioni su come migliorare l'efficienza e la qualità dei materiali utilizzati nei progetti. Lo riporta laophattananews.com. Il Primo Ministro ha inoltre esortato a prepararsi adeguatamente per ospitare il prossimo vertice ASEAN, migliorando le infrastrutture e i servizi della città.