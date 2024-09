Laos: Inaugurata la 21ª edizione della fiera commerciale Cina-ASEAN a Nanning

23 Settembre 2024_ La 21ª edizione della fiera commerciale Cina-ASEAN si è aperta a Nanning, in Cina, il 22 settembre 2024, con la partecipazione di rappresentanti laotiani. Il Vice Primo Ministro del Laos ha espresso gratitudine per l'accoglienza ricevuta e ha sottolineato l'importanza della cooperazione economica e commerciale tra i due Paesi. L'evento mira a rafforzare i legami commerciali e a promuovere lo sviluppo economico della regione, con particolare attenzione alla cooperazione tra Laos e Cina. La fiera rappresenta un'opportunità significativa per il Laos, un Paese del sud-est asiatico, per espandere le sue relazioni commerciali e attrarre investimenti. La notizia è stata riportata da lnr.org.la. La fiera si svolge in un contesto di crescente integrazione economica tra i Paesi dell'ASEAN e la Cina, evidenziando l'importanza della collaborazione regionale.