Laos: Inaugurata la Beerlao Laos Volleyball League 2024

28 Settembre 2024_ È stata inaugurata la Beerlao Laos Volleyball League 2024, un'importante competizione di pallavolo che si svolgerà dal 28 settembre al 10 dicembre 2024. L'evento si tiene presso il campo di pallavolo della 5ª Divisione dell'Esercito e prevede un montepremi totale di quasi 300 milioni di kip. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di importanti figure, tra cui il Ministro dell'Istruzione e dello Sport, Phout Simmalao, e rappresentanti di aziende sponsor come Beerlao. La competizione coinvolgerà diverse squadre maschili e femminili, contribuendo allo sviluppo dello sport in Laos, come riportato da laoedaily.com.la. L'iniziativa mira a promuovere la pallavolo nel paese e a selezionare atleti per le competizioni internazionali future.