Laos: Inaugurata l'Associazione per il Reclutamento del Lavoro

3 Luglio 2024_ Il Ministero del Lavoro e del Welfare Sociale del Laos ha ufficialmente inaugurato l'Associazione per il Reclutamento del Lavoro. L'iniziativa mira a migliorare l'ambiente lavorativo e a facilitare l'accesso al mercato del lavoro per i lavoratori locali. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato importanti figure come il Ministro del Lavoro e del Welfare Sociale, Bai Kham Khattiya, e gli ambasciatori dell'Unione Europea e dell'Australia in Laos. L'associazione si propone di fornire manodopera qualificata sia a livello nazionale che internazionale, contribuendo alla riduzione della povertà e alla crescita economica del paese. Lo riporta vientianetimeslao.la. L'associazione intende anche supportare il governo nella gestione e nell'equilibrio tra domanda e offerta di lavoro, promuovendo uno sviluppo sostenibile e competitivo.