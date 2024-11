Laos: Inaugurato il festival della cultura cinematografica Laos-Cina 2024

06 Novembre 2024_ Il 5 novembre 2024, si è svolto a Vientiane, Laos, il festival della cultura cinematografica Laos-Cina 2024, organizzato dalla China Media Group (CMG) in collaborazione con il Ministero della Cultura e del Turismo del Laos. L'evento ha visto la partecipazione di importanti figure, tra cui il presidente del Centro Culturale Nazionale del Laos e l'ambasciatore cinese in Laos, e ha presentato opere cinematografiche cinesi tradotte in lingua lao. Il festival mira a promuovere lo scambio culturale tra Laos e Cina, rafforzando i legami tra i due popoli attraverso il cinema e l'arte. La notizia è stata riportata da laoedaily.com.la. Il festival rappresenta un'importante opportunità per il Laos di mostrare la propria cultura e di approfondire la cooperazione culturale con la Cina, un partner strategico nella regione.