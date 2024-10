Laos: Inaugurato il Made in Laos 2024 per promuovere i prodotti locali

02 Ottobre 2024_ Il 1° ottobre 2024 è stato inaugurato il Made in Laos 2024, un evento dedicato alla promozione dei prodotti laotiani, presso il...

02 Ottobre 2024_ Il 1° ottobre 2024 è stato inaugurato il Made in Laos 2024, un evento dedicato alla promozione dei prodotti laotiani, presso il Centro Commerciale Laos-ITEC a Vientiane. L'evento, presieduto dal Primo Ministro Sonexay Siphandone, ha visto la partecipazione di 150 aziende provenienti da 17 province e include 201 stand espositivi. L'obiettivo principale è quello di creare opportunità per le imprese locali e migliorare la qualità dei prodotti laotiani per il mercato nazionale e internazionale. La notizia è stata riportata da laopost.com. L'iniziativa mira a rafforzare l'economia locale e a promuovere l'identità culturale del Laos attraverso i suoi prodotti artigianali e agricoli.