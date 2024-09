Laos: Inaugurato l'anno scolastico 2024-2025 con importanti sfide per l'istruzione

2 Settembre 2024_ Il Ministero dell'Istruzione e dello Sport del Laos ha inaugurato ufficialmente l'anno scolastico 2024-2025, sottolineando l'importanza di questo periodo per il sistema educativo del Paese. Il Ministro Phut Simmalavong ha evidenziato le sfide significative, tra cui la carenza di insegnanti e le difficoltà economiche che potrebbero influenzare l'accesso all'istruzione. Nonostante queste problematiche, il governo si impegna a migliorare la qualità dell'istruzione e a garantire un ambiente di apprendimento più favorevole per gli studenti. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di funzionari governativi, insegnanti e studenti, come riportato da lnr.org.la. Il Ministero dell'Istruzione e dello Sport sta lavorando per affrontare le sfide attuali e migliorare le condizioni di insegnamento e apprendimento nel Paese.