Laos: Incontro ACMECS per promuovere l'integrazione economica nella regione del Mekong

08 Novembre 2024_ Il Primo Ministro del Laos, Sonexay Siphandone, ha presieduto il decimo incontro del gruppo ACMECS, dedicato all'integrazione economica nella regione del Mekong. L'evento, tenutosi a Kunming, Cina, ha discusso i progressi e le strategie future per migliorare la connettività e la cooperazione economica tra i Paesi membri. Durante la riunione, sono stati approvati due documenti chiave per la gestione delle risorse idriche e per la pianificazione delle future attività del gruppo. La notizia è stata riportata da vientianetimeslao.la. L'ACMECS, che comprende Laos, Thailandia, Cambogia, Vietnam e Myanmar, si concentra sulla promozione dello sviluppo sostenibile e della cooperazione economica tra i suoi membri.