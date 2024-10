Laos: Incontro ASEAN per preparare l'adesione di Timor Est e la cooperazione regionale

07 Ottobre 2024_ I leader dell'ASEAN si sono riuniti a Vientiane per discutere i preparativi per l'adesione di Timor Est come membro...

07 Ottobre 2024_ I leader dell'ASEAN si sono riuniti a Vientiane per discutere i preparativi per l'adesione di Timor Est come membro dell'associazione e per rafforzare la cooperazione regionale. Durante l'incontro, si è parlato anche della registrazione di Timor Est come parte del Trattato di Amicizia e Cooperazione in Asia orientale (TAC). Il meeting, presieduto dal Vice Primo Ministro laotiano Thongloun Sisoulith, ha visto la partecipazione di rappresentanti di vari paesi membri dell'ASEAN. L'ASEAN, che include dieci nazioni del sud-est asiatico, mira a promuovere la stabilità e la prosperità nella regione, come riportato da vientianetimeslao.la. L'incontro ha anche affrontato questioni relative alla preparazione per il vertice ASEAN di novembre 2024, che si terrà a Vientiane, e alla cooperazione con i partner esterni.