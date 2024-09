Laos: Incontro ASEAN per promuovere investimenti sostenibili e sviluppo economico

17 Settembre 2024_ Il 16 settembre 2024, Vientiane ha ospitato il 27° incontro dei ministri ASEAN per gli investimenti, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione economica e promuovere investimenti sostenibili nella regione. Durante l'incontro, i partecipanti hanno discusso le sfide economiche globali e l'importanza di un approccio collaborativo per affrontare le difficoltà attuali. Il ministro laotiano dell'Industria e del Commercio, Malaythong Kommasith, ha sottolineato la necessità di unire gli sforzi per migliorare l'ambiente degli investimenti e attrarre capitali di alta qualità. La notizia è riportata da vientianetimeslao.la. L'incontro ha rappresentato un'importante opportunità per i membri ASEAN di condividere esperienze e strategie per affrontare le sfide economiche e promuovere uno sviluppo sostenibile nella regione.