Laos: Incontro ASEAN+3 per la lotta alla criminalità transnazionale

28 Giugno 2024_ Il 27 giugno 2024 si è tenuto il 21° incontro consultivo dei funzionari senior ASEAN+3 sulla lotta alla criminalità transnazionale, presieduto da Photh Sounlinh Keoprasith, capo del Dipartimento per la Sicurezza Pubblica del Laos. All'incontro hanno partecipato alti funzionari di Cina, Giappone, Corea del Sud e dei Paesi membri dell'ASEAN, oltre a rappresentanti del Segretariato ASEAN. Durante l'incontro, sono stati discussi vari temi, tra cui l'implementazione del piano di cooperazione ASEAN+3 per il periodo 2023-2027 e la pianificazione delle future riunioni. Secondo lnr.org.la, i risultati di questo incontro costituiranno una base importante per rafforzare la cooperazione nella lotta alla criminalità transnazionale, contribuendo alla sicurezza e allo sviluppo economico-sociale nella regione e nel mondo.